شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 36 إصابة جديدة وحالتى وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا، وحالتى وفاة وحالة شفاء واحدة، بحسب وكالة "واس". وأوضح المركز فى بيان اليوم أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة فى ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافى 63 حالة.

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