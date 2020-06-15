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إصابة أول عضو برلمان عراقى بفيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب مجلس النواب العراقى فى محافظة نينوى، إصابة أول عضو برلمان عراقى بفيروس كورونا المستجد، بحسب "سبوتنيك".

 

وجاء فى بيان للمكتب: "بعد عودة النائبة محاسن حمدون الدلى من بغداد إلى محافظة نينوى وخضوعها إلى الفحوصات الطبية اللازمة من قبل كوادر صحة نينوى، ظهرت وللأسف الشديد نتائج الفحص الطبى موجبة".

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وأضاف المكتب أن "الحمدون ترقد حاليا فى الحجر الصحى بمستشفى السلام فى محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن النائبة "تتمتع بصحة جيدة".

 

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