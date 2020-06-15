شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أول عضو برلمان عراقى بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب مجلس النواب العراقى فى محافظة نينوى، إصابة أول عضو برلمان عراقى بفيروس كورونا المستجد، بحسب "سبوتنيك".
وجاء فى بيان للمكتب: "بعد عودة النائبة محاسن حمدون الدلى من بغداد إلى محافظة نينوى وخضوعها إلى الفحوصات الطبية اللازمة من قبل كوادر صحة نينوى، ظهرت وللأسف الشديد نتائج الفحص الطبى موجبة".
وأضاف المكتب أن "الحمدون ترقد حاليا فى الحجر الصحى بمستشفى السلام فى محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن النائبة "تتمتع بصحة جيدة".
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