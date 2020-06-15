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مقتل قيادى حوثى فى معارك بصنعاء وانتهاكات مليشيا إخوانية ضد المدنيين بشبوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل قيادى بارز فى مليشيا الحوثى الانقلابية بمعارك مع الجيش اليمنى شرق صنعاء، فيما صعدت المليشيات الإخوانية من انتهاكاتها ضد المدنيين بمحافظة شبوة.

 

وقالت مصادر عسكرية، بحسب "العين الإخبارية"، إن القيادى الميدانى يدعى، محمد عبده الغولي، قتل فى المعارك الدائرة بجبهة نهم، ومعه عدد من مرافقيه.

 

ووفقا للمصادر، فقد كان الغولى أحد خبراء المتفجرات وتجهيز الطائرات المسيرة المفخخة داخل صفوف المليشيا الانقلابية.

 

وفى سياق آخر، واصلت المليشيات الإخوانية من انتهاكاتها ضد المدنيين فى مديرية " نصاب" بمحافظة شبوة، واستهدفت المناطق المأهولة بالسكان بالأسلحة الثقيلة.

 

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أعلن الجيش اليمني، مقتل 8 عناصر من مليشيا الحوثى الانقلابية، خلال هجوم فاشل بمديرية "نهم" شرقى العاصمة صنعاء.

 

وذكر الجيش الوطني، فى بيان له، أن مليشيات الحوثى الإرهابية، شنّت هجوماً فى محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين فى منطقة نجد العتق، إلا أن أنه تم إفشال المحاولة وتكبيدها عدد من القتلى والجرحى.

 

ويخوض الجيش الوطني، لليوم الثالث على التوالي، معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية فى عدد من مناطق مديرية "نهم"، وذلك بإسناد جوى مكثف من التحالف العربي.

 

وكانت قوات الجيش الوطني، قد تمكنت خلال معارك السبت، من تحرير عدد من المواقع فى جبهة "نجد العتق"، كما تم تدمير 17 عربة عسكرية حوثية بمدفعية القوات الحكومية وغارات التحالف العربى بقيادة .

 

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