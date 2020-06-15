غارات تركية على مواقع لـ"بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

وزارة الدفاع التركية:

- الغارات في إطار عملية "المخلب-النسر" العسكرية

- استفزازات "بي كا كا" الإرهابية ومحاولاتها شن هجمات ضد مخافرنا وقواعدنا العسكرية الحدودية زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة

- عملية "المخلب-النسر" من أجل ضمان أمن شعبنا وحدودنا في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الإثنين، أن طائرات تركية استهدفت مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراقي، في إطار عملية "المخلب-النسر".

وقالت الوزارة، في بيان، إن "استفزازات المنظمة الإرهابية ومحاولاتها شن هجمات ضد مخافرنا وقواعدنا العسكرية الحدودية زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مما يهدد أمن شعبنا وحدودنا".

وأضافت أن "العملية الجوية ضد الأوكار الإرهابية تتواصل في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك التي يتخذها الإرهابيون قاعدة لهم شمالي العراق".

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وأوضحت الوزارة أن "العملية من أجل ضمان أمن شعبنا وحدودنا، عبر تحييد منظمة (بي كا كا) والعناصر الإرهابية الأخرى، في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي".

وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الإثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية "المخلب-النسر" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".



جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.



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