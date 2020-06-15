وزير الدفاع التركي يشرف على قيادة عملية "المخلب-النسر"

أنقرة/ الخليج 365

أشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على إدارة وقيادة عملية "المخلب-النسر" العسكرية في مركز عمليات قيادة القوات الجوية.

وشارك أكار في إدارة وقيادة العملية كل من؛ رئيس أركان الجيش التركي، يشار غولر، وقائد القوات البرية أُميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الإثنين، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-النسر" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق، ردا على الاستفزازات المتزايدة للمنظمة ومحاولاتها شن هجمات ضد المخافر والقواعد العسكرية الحدودية.



وتستهدف العملية أوكار الإرهابيين في مناطق سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك التي تتخذها المنظمة قاعدة لها شمالي العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.