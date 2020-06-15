كورونا.. 12 وفاة في السودان وواحدة بالبحرين

الخرطوم، المنامة / الخليج 365



أعلن السودان، مساء الأحد، تسجيل 12 وفاة و213 إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت البحرين وفاة واحدة.



وأفادت الصحة السودانية بتسجيل 12 وفاة و213 إصابة إضافة إلى تعافي 54 حالة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 7.220 بينها 459 وفاة، و2610 متعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة بالفيروس لمواطن يبلغ من العمر 71 سنة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 18 ألفا و227، منها 42 وفاة، و12 ألفا و818 حالة تعاف.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و976 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 434 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و95 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس

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