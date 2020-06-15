غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الأحد، مساعدات لـ647 أسرة يتيم في قطاع غزة؛ ضمن دعمها لمكافحة فيروس كورونا بفلسطين.
وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع الهيئة بالقطاع، للأناضول، إن "الهيئة التركية قدمت طرودا تحتوي على مواد تنظيف لـ 647 أسرة يتيم في غزة".
وأوضح الشرفا أن "الطرود تحتوي على المواد الأساسية للتعقيم والتنظيف".
وتفرض إسرائيل، منذ نحو 13 عاما، حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، نهاية العام 2019، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، إن نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وصلت لنحو 75 بالمئة من السكان، وأن 70 بالمئة من السكان غير آمنين غذائيا.
وحتى الأحد، سجلت فلسطين 676 إصابة بكورونا، بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإغاثة التركية" تقدم مساعدات لـ 647 أسرة يتيم بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.