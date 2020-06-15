"الإغاثة التركية" تقدم مساعدات لـ 647 أسرة يتيم بغزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الأحد، مساعدات لـ647 أسرة يتيم في قطاع غزة؛ ضمن دعمها لمكافحة فيروس كورونا بفلسطين.

وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع الهيئة بالقطاع، للأناضول، إن "الهيئة التركية قدمت طرودا تحتوي على مواد تنظيف لـ 647 أسرة يتيم في غزة".

وأوضح الشرفا أن "الطرود تحتوي على المواد الأساسية للتعقيم والتنظيف".

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وتفرض إسرائيل، منذ نحو 13 عاما، حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، نهاية العام 2019، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، إن نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وصلت لنحو 75 بالمئة من السكان، وأن 70 بالمئة من السكان غير آمنين غذائيا.

وحتى الأحد، سجلت فلسطين 676 إصابة بكورونا، بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

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