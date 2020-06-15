الجيش اللبناني: 5 طائرات إسرائيلية "معادية" خرقت أجواءنا

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، عن خرق 5 طائرات إسرائيلية معادية أجواء البلاد.

وأشار الجيش في بيان إلى أن "4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اليوم وحلقت جنوبا فوق مختلف المناطق اللبنانية، قبل أن تغادر".

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وكشف الجيش في بيان ثان مساء اليوم، أن طائرة استطلاع "تابعة للعدو الإسرائيلي" اخترقت الأجواء أمس السبت، وحلقت فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، قبل أن تغادر الأجواء أيضا.

ولم تعلّق السلطات الإسرائيليّة على تلك الوقائع حتى الساعة 8:53 (ت.غ).

وتتكرّر عادة وقائع اختراق الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية بين الحين والآخر، لا سيما منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في البلاد العام الماضي.

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