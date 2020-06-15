الخرطوم.. وصول أول رحلة للسودانيين العالقين بالخارج

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

وصلت مطار الخرطوم، الأحد، الدفعة الأولى من السودانيين العالقين في الخارج.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بوصول 36 عالقا في الدفعة الأولى من العاصمة عمان عبر الخطوط الأردنية، وأنهم أكملوا الإجراءات الصحية في مطار العاصمة الخرطوم.

وأشارت الوكالة، أنه سيتوالى وصول العالقين بالخارج إلى السودان، بتنسيق بين اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الطيران المدني ومطار الخرطوم، دون تفاصيل أكثر.

وتقدر السلطات السودانية عدد مواطنيها العالقين حول العالم بأكثر من 10 آلاف، بحسب إحصائية أشار إليها وزير الصحة السوداني أكرم على التوم، في 23 مايو/آيار الماضي.

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والأحد، قال التوم، في تصريحات صحفية، إنه تم تقسيم العائدين إلى 3 مجموعات الأولى هي للأمراض المزمنة وهؤلاء كانوا في رحلات علاج بالخارج، والثانية كانت في حجر بالخارج، وسيدخلون البلاد بعد أخذ بياناتهم، أما المجموعة الثالثة فلم تحجر ولم يتم إجراء فحص لهم، وهولاء يحجرون لمدة 15 يوما.

وأعلنت الحكومة السودانية، تمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 28 يونيو/ حزيران الجاري.

ومنذ 16 مارس/آذار الماضي، أغلقت السلطات السودانية كافة المطارات في إطار إجراءات مكافحة كورونا.

وحتى السبت، وصلت حصيلة إصابات الفيروس في السودان إلى 7 آلاف و7، منها 447 وفاة، و2556 حالة تعاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.