رئيس "الموساد" يعتزم لقاء زعماء عرب لبحث "خطة الضم"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

يعتزم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، الاجتماع مع زعماء ومسؤولين عرب لمناقشة تنفيذ خطة الضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، الأحد، أنّ "كوهين يعتزم إجراء محادثات مع زعماء ومسؤولين في دول عربية من بينها مصر والأردن، بهدف مناقشة وفهم مواقف هذه الدول حيال خطة الضمّ".

ويهدف يوسي من الاجتماعات، إلى تخفيف حدة ردود أفعال هذه الدول تجاه خطوة الضمّ.

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ولم تحدد القناة أسماء المسؤولين أو الزعماء الذين يعتزم رئيس "الموساد" الاجتماع معهم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصر والأردن على ما أوردته القناة الإسرائيلية.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن الحكومة الإسرائيلية تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30٪ من مساحة الضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.

والشهر الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب قرار الضم.

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