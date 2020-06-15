أعلى معدل يومي.. مصر تسجل 91 وفاة بكورونا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 91 وفاة جراء فيروس كورونا، في أعلى معدل يومي للوفيات، منذ ظهور الوباء بالبلاد في 14 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت الصحة، في بيان، أنه تم تسجيل 91 وفاة بكورونا، و1618 إصابة، و402 حالة شفاء.

وقالت إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالوباء حتى الأحد، بلغ 44 ألفا و598 إصابة من ضمنهم 1575 وفاة، و11 ألفا و931 متعاف.

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والسبت، سجلت مصر أعلى معدل وفيات وإصابات بعد رصدها 1677 إصابة بالفيروس و62 وفاة، قبل أن يزيد معدل الوفاة اليوم.

وأواخر مايو/آيار الماضي، نقلت تقارير صحفية مصرية، عن مسؤولين بالبلاد أن موعد ذروة تفشي الوباء بالبلاد ستكون بعد أسبوعين (من وقت التصريحات)، مرجعين ذلك إلى أسباب بينها الزحام الذي شهدته الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والتجمعات العائلية بعطلة عيد الفطر.

وفي 10 مايو/ آيار الماضي، دخل 18 تعديلا على قانون الطوارئ بمصر، حيز التنفيذ لمواجهة تداعيات كورونا، بينه صرف دعم مالي للمتضررين، وإنشاء مستشفيات ميدانية، فضلا عن توسع حكومي في أعداد مستشفيات الفحص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.