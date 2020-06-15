“النمر” يصاب بكورونا

أصيب نائب رئيس نادي الهلال السابق عبدالرحمن النمر بفيروس كورونا وذلك بعد أن جاءت الفحوصات التي خضع لها بنتيجة إيجابية. وجاء في تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”‏الحمد لله على قضاء الله…

‏ثبت اليوم اصابتي بفيروس كورونا المستجد ، واحمد المولى عز وجل على كل حال ، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما ابلغتكم محبيني الا راجياً دعاءكم ، فقد تكون دعوة احدكم سبب في الشفاء ..

‏لا اراكم الله مكروهاً ولا من تحبون .

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