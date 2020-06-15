دوريات على مدار الساعة لتعزيز الأمن بمدينة محمد بن زايد بالفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة



أعلن اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، تخصيص دوريات أمنية ومرورية تتواجد على مدار الساعة في مدينة محمد بن زايد، إلى جانب تغطية المدينة بالكامل بكاميرات مراقبة لتعزيز الأمن، مشيراً إلى أن إدارته تولي المدينة اهتماماً متعاظماً، وخاصة أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال اللواء الكعبي، في حديث ل ”الخليج 365” بعد ترؤسه أمس اجتماعاً مع المديرين العامين بالقيادة، إنه ناقش التواجد الأمني بعد أن بدأت الجهات المختصة تسليم المنازل بالمدينة للمواطنين، حيث تضم المدينة 1100 مسكن.

وقال إن القاطنين الجدد بحاجة ماسة للاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة، وإن القيادة العامة لشرطة الفجيرة أكدت أهمية تغطية المدينة بشبكة من الكاميرات للأنظمة، لتحقيق مشروع المدينة الآمنة، كأول منطقة بالإمارة يتم فيها تطبيق هذا النظام، فضلاً عن ضرورة تواجد الدوريات الأمنية والمرورية بشكل دائم بالمدينة، مع ضرورة استطلاع آراء المواطنين عن خدمات الشرطة بغرض تطويرها وتحسينها بشكل مستمر، مؤكداً أن القيادة حريصة على تحقيق النسبة الكاملة للشعور بالأمان في المدينة، وجميع مناطق الإمارة ضمن جهودها لتنفيذ جميع أهداف القيادة واستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة معاً.