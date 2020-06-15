منظومة الدفاع الروسية "تور" تسقط أكثر من 45 طائرة مسيرة مقاتلة في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وقال ليونوف: "منذ بداية المهمة القتالية استطاعت منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تور" تدمير أكثر من 45 طائرة مسيرة مقاتلة (في سوريا)".



ولفت القائد إلى أن "منظومة الصواريخ قصيرة المدى المضادة للطائرات بمختلف التعديلات تعتبر الوسيلة الرئيسية لمكافحة الأسلحة الدقيقة والطائرات المقاتلة التكتيكية.

وأشار ليونوف إلى، أنه "تم تصنيع نسخة طبق الأصل من الطائرات بدون طيار الحرفية التي يستخدمها مقاتلو الجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا من أجل الاختبار العملي لتدمير هذا الأهداف الصغيرة".

كان ليونوف، أعلن في وقت سابق، أن تهديد الإرهابيين باستخدام الطائرات بدون طيار يمكن أن يزيد ليس فقط في سوريا، بل وأيضا في أي بلد من العالم.

هذا ورأى الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، في وقت سابق، أن المستوى التقني للطائرات بدون طيار التي يستخدمها المسلحون في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية قد تطور، ولكن حتى بعد أن قام الإرهابيون ذاتيا بتطوير طائراتهم المسيرة، فإنها أقل بكثير من المعايير العالمية.