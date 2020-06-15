موسكو - سبوتنيك. وقال ليونوف: "منذ بداية المهمة القتالية استطاعت منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تور" تدمير أكثر من 45 طائرة مسيرة مقاتلة (في سوريا)".
وأشار ليونوف إلى، أنه "تم تصنيع نسخة طبق الأصل من الطائرات بدون طيار الحرفية التي يستخدمها مقاتلو الجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا من أجل الاختبار العملي لتدمير هذا الأهداف الصغيرة".
كان ليونوف، أعلن في وقت سابق، أن تهديد الإرهابيين باستخدام الطائرات بدون طيار يمكن أن يزيد ليس فقط في سوريا، بل وأيضا في أي بلد من العالم.
هذا ورأى الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، في وقت سابق، أن المستوى التقني للطائرات بدون طيار التي يستخدمها المسلحون في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية قد تطور، ولكن حتى بعد أن قام الإرهابيون ذاتيا بتطوير طائراتهم المسيرة، فإنها أقل بكثير من المعايير العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر منظومة الدفاع الروسية "تور" تسقط أكثر من 45 طائرة مسيرة مقاتلة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.