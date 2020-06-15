شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و12 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٢١٣ حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و١٢ وفاة، ٤ منها فى ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ٥٤ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائى ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٥٠ اصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٣٩٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٧٢٢٠ حالة، بينها ٤٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٦١٠ أشخاص.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و12 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.