شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. «سناب شات» تطلق التصميم الجديد وتكشف عن مميزاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة سناب شات رسميا عن إطلاق التصميم الجديد للتطبيق والذي يحمل العديد من المميزات والتحسينات؛ أبرزها اعتماد الشكل الجديد بشكل رسمي للمستخدمين، وإطلاق حزمة من العدسات والخدمات للمطورين بجانب تحديثات كبيرة في المحتوى المقدم.

وأضافت الشركة في التصميم الجديد، شريطاً بالأسفل يسهّل التنقل بين صفحات التطبيق، وأصبحت هناك صفحات للكاميرا وللخريطة وللاشتراكات وللقصص العامة، بجانب صفحة التواصل في التطبيق.

وكشفت سناب شات أيضاً عن ميزة جديدة للحسابات الموثقة تسهّل على أصحابها التواصل مع متابعيهم بشكل أسهل من الوضع الحالي، وبإمكان أي شخص موثق، سحب الشاشة للأعلى على أي صورة أو فيديو، وستظهر له جميع التعليقات من المتابعين على أي محتوى منشور بشكل أسهل وأسرع من صفحة المحادثات.

Advertisements

كما أعلنت الشركة حزمة كبيرة من العدسات؛ أولها الإطلاق الرسمي للعدسات الصوتية، وستسهل هذه العدسات للمستخدمين تصوير مقاطع فيديو صوتية، كما هو معمول في تطبيق تيك توك، بجانب إطلاق عدسات تسهل معرفة أنواع النباتات، ونوع الأكل وإذا ما كان صحياً من عدمه؟.

أيضا تم الإعلان عن العدسات المكانية في سناب شات التي ستعطي الأماكن السياحية والزائرين حول العالم تجربة مختلفة وفريدة.

وأضافت الشركة مميزات أكثر للخرائط وتحسينات مهمة بجانب عزمها دعم المحتوى وصنّاعه بشكل أفضل في التطبيق بجميع الأماكن حول العالم.