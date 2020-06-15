شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة تتيح خصومات على تطبيقات هواتف آيفون وآندرويد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عن خدمة جديدة عبر هواتف آيفون وآندرويد تتيح خصومات على التطبيقات لفترة محدودة أو مخضة. Advertisements وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لأصحاب الآيفون والاندرويد.. من أفضل الخدمات الي تعطيك جديد الخصومات على التطبيقات في متجر تطبيقات جوالك، تقدر عبرها تعرف التطبيقات المجانية لفترة محدودة أو المخفّضة.. ويمكن تحميل الخدمة من خلال الروابط التالية: خدمة مخصصة للآيفون: (اضــغط هـــنا).

خدمة مخصصة للآندرويد: (اضـــغط هـــنا).

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