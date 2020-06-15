جازان.. إغلاق منشأتين بعد اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة جازان، مساء الأحد، إغلاق منشأتين بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأجرت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها 274 جولة تفتيشية رقابية، ضمن الجهود والخدمات التي تقدمها الأمانة والبلديات التابعة للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
وقال أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، إن تلك الجهود والأعمال شملت 268 جولة رقابية للمراقبين الصحيين، و 6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، جرى خلالها إغلاق منشأتين بسبب وجود حالات مؤكدة بفيروس (كوفيد – 19).
وتابع “بن سعيدان” أنه تم ضبط مجموعة من المخالفات تضمنت 3 مخالفات في مساكن العمالة، إضافة إلى 14 مخالفة لبعض الأسواق والمراكز التجارية لعدم التزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإصدار مخالفة لمزاولة أنشطة من المحال غير المستثناة، و17 مخالفة من الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول.
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