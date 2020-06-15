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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الأولى عالمياً في التبرع بالدم بين 28 دولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن مواطنوا المملكة من احتلال المركز الأول عالميا من بين 28 دولة، من حيث الإقبال على التبرع بالدم بنسبة 58%، في دراسة أجرتها مؤسسة أبسوس آند موري البريطانية.
أعلن ذلك المجلس الصحي السعودي عبر حسابه على موقع «تويتر».
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