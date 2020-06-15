شكرا لقرائتكم خبر عن في جلسة اليوم.. «الشورى» يصوت على وضع سلم رواتب موظفي القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يصوت مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على توصية عضو المجلس فهد بن جمعة، بشأن وضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.

وأوضح عضو الشورى أن توصيته من شأنها تحفيز المواطنين السعوديين على الانخراط في سوق العمل، وترغيبهم في وظائف قد لا تكون مرغوبا فيها سابقاً.

وقال عبر حسابه على موقع “تويتر”، الأحد: «غداً موعد التصويت على توصيتي (على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة).. أتمنى إسعاد جميع العاملين الآن ومستقبلاً».