شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يوضح مسار معدل نمو عدوى كورونا.. ويحذر من أمر خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي،أن انخفاض معدلات نمو العدوى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” بيد أفراد المجتمع.

وأوضح العبد العالي أن معدل نمو العدوى انخفض تحت مستوى 1، لافتاً أن ارتفاعه في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية.

وكشف العبد العالي أن هناك مسارين لمعدل نمو العدوى، فقد يرتفع، ويزيد الانتشار إذا واصل أفراد المجتمع عدم تقيدهم وحذرهم في مختلف المواقع، خاصة التي يكون فيها عدد أفراد كبير، وبإمكاننا العودة للانخفاض إذا التزمنا بالإجراءات الاحترازية.