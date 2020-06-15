شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تستعين بـ «طائرات مسيرة» لاستكشاف الجراد وحماية الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الأسبوعين القادمين لاستخدام طائرات بدون طيار في القطاع الزراعي، بدعم من الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي ونائبه المهندس منصور المشيطي، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد الخمشي.

وستدخل الطائرات بدون طيار والكاميرات متعددة الأطياف حيز الخدمة في القطاع الزراعي لتساعد في استكشاف الجراد ووقاية المزروعات وحماية الثروة الحيوانية ومراقبة الغابات.

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ومن المقرر أن يتم تأمين نوعين من الطائرات هي طائرة مجنحة eBee X Fixed-wing Drone، وهي طائرة خفيفة الوزن 1.5 كجم وتطير لمدة 90 دقيقة وتقطع مسافة 80 كيلومتراً ذهاباً وإياباً.

وهذه الطائرة قادرة على مسح واستكشاف الغطاء النباتي الحديث بعد سقوط الأمطار بدقة عالية في مواقع يصعب الوصول لها والمحببة لتكاثر الجراد، بالإضافة إلى قدرتها على تحليل بيانات الغطاء النباتي ومعرفة مواقع نقص العناصر في النبات ومراقبة مشاريع الثروة الحيوانية والمحميات والغابات.

والنوع الثاني هي طائرة مروحية Mavic 2 PRO صغيرة الحجم وزنها أقل من 2 كجم، ويمكنها الطيران لمدة 30 دقيقة وتصوير الموقع بدقة عليه، وتساعد أيضاً في استكشاف الجراد والغطاء النباتي في الأماكن الوعرة، ويمكنها تحديد أهداف متحركة مثل الحيوانات البرية ومراقبتها عبر برنامج خاص لذلك، وجميعها مزودة بكاميرا متعددة الأطياف ‏(Multispectrum) لتحليل انعكاسات أشعة الشمس من النباتات باستخدام مؤشر (NDVI) معامل التغيرالطبيعي في الغطاء النباتي.