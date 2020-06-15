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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «تطبيق توكلنا» بشأن تصريح «طبي طارئ».. خطأ شائع احذروه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد تطبيق “توكّلنا” على أن تصريح “طبي طارئ” مخصص فقط للذهاب من المنزل إلى المنشأة الطبية (مثل المستشفى) في الحالات الطبية الطارئة.
وأضاف أنه غير مخصص للذهاب للصيدليات، لافتا إلى أنه عند الحاجة للذهاب من المنزل للصيدلية، يتم استخدام تصريح “تموين طارئ”.
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