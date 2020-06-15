انتشال مواطن سقط في بئر عمقه 25 متراً بالباحة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة المخواة مواطنا في العقد الرابع من داخل بئر بوادي الأحسبة. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الفرق أخلت المواطن البالغ من العمر (٤٧ عاما) من عمق ٢٥ مترا داخل بئر زراعية ويبلغ منسوب الماء بها ١٠ أمتار، مشيرا إلى إصابته جراء السقوط بكسر في عظم اليد اليسرى، ورضوض في ساق قدمه اليسرى وأسفل الظهر، وتم نقله لمستشفى المخواة.

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