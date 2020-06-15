شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يوضح فكرة عمل تطبيق «تباعد» وفوائده (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبع، عن مزايا وفوائد تطبيق “تباعد” الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بهدف السيطرة على فيروس كورونا.

وقال خلال اتصال هاتفي مع برنامج “مجمل القول” على “قناة السعودية”: “إن فكرة تطبيق تباعد تعتمد على تقنية البلوتوث حيث لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر، لضمان حماية خصوصية المستخدمين”.

ونصح عبدالله السبع باستخدام التطبيق كإجراء احترازي يسهل على المستخدم تتبع المخالطين لفيروس كورونا واكتشاف المرض في بدايته ويساهم هذا التطبيق في الحد من إنتشار مرض كورونا والوصول للمصابين بشكل أسرع.

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يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” قد أعلن عن إطلاق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة شخص تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا خلال الـ ١٤ يومًا الماضية.

واعتمدت وزارة الصحة المعايير الصحية التي طُوّر تطبيق (تباعد) بناءً عليها بموجب النظام الصحي ولوائحه التنفيذية في (المملكة العربية السعودية)، وستخضع خصائص هذا التطبيق ووظائفه لأي تعليمات إضافية تصدر إنفاذًا للأنظمة والأحكام في المملكة.

ويستهدف التطبيق تحقيق الغاية الصحية والسلامة المتوخاة من تطوير التطبيق عبر إشراك الأفراد في السيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من التوسع في انتشاره، وسعيًا إلى الخفض التدريجي للقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والأنشطة الأخرى.