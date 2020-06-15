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شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. وفاة وإصابة 7 أشخاص في تصادم مروري بعقبة ضلع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفي 5 أشخاص، وأصيب شخصان في حادثة مرورية وقعت مساء الأحد، على طريق عقبة ضلع الرابط بين منطقتي عسير وجازان.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة مرورية على طريق عقبة ضلع، وتمت مباشرتها بـ 4 فرق إسعافية.
وأضاف: “اتضح تصادم مركبتين من نوع (أكورد) والأخرى (ديّنا)، ونتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابتان، تم نقلهم لمستشفى الدرب العام”.
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