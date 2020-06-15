شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. وفاة وإصابة 7 أشخاص في تصادم مروري بعقبة ضلع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي 5 أشخاص، وأصيب شخصان في حادثة مرورية وقعت مساء الأحد، على طريق عقبة ضلع الرابط بين منطقتي عسير وجازان.

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وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة مرورية على طريق عقبة ضلع، وتمت مباشرتها بـ 4 فرق إسعافية.

وأضاف: “اتضح تصادم مركبتين من نوع (أكورد) والأخرى (ديّنا)، ونتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابتان، تم نقلهم لمستشفى الدرب العام”.