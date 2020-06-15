شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 215 عقارًا شعبيًا في حي السلامة بـ«جدة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، إزالة 215 عقارًا شعبيًا في حي السلامة (شارع حراء) بـ جدة بهدف تطوير ومعالجة المخاطر التي تشكلها على السكان.
وأوضحت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يأتي بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 215 عقارًا شعبيًا في حي السلامة بـ«جدة» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.