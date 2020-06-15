شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 215 عقارًا شعبيًا في حي السلامة بـ«جدة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، إزالة 215 عقارًا شعبيًا في حي السلامة (شارع حراء) بـ جدة بهدف تطوير ومعالجة المخاطر التي تشكلها على السكان.

وأوضحت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يأتي بتوجيه أمير ⁧منطقة مكة⁩ خالد الفيصل⁩ وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.