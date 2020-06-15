محمد بن زايد يوجه بإجلاء عائلة سوريّة من البوسنة للإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في لفتة أبوية حانية، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجلاء أبوين سوريين من البوسنة، علقا بعد إغلاق مطارات العالم، تاركَين خلفهما في الإمارات ابنتين بحالة صحية صعبة مع الجدة التي تبلغ من العمر 75 سنة ليجمع شمل العائلة مجدداً.

ووجهت العائلة السورية الشكر لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، على تلك المبادرة الإنسانية التي جمعت شملهم من جديد؛ إذ قال الأب: «شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. شكراً عن نفسي وعائلتي».

وأكدت الأم أن الإمارات وطن الإنسانية، الذي لا يفرق بين مواطن أو مقيم، موضحة أن الموقف كان صعباً جداً؛ نظراً لتعثر فرص العودة، وما كنت أطمح له هو العودة إلى أطفالي، وما دامنا نعيش في الإمارات فإننا لم نحمل هماً فعلاً.. شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

أما الجدة التي احتضنت الفتاتين طوال فترة غياب الوالدين، فأكدت أن وضع الفتاتين كان صعباً للغاية، لاسيما أن حالتهما الصحية تحتاج إلى رعاية ومتابعة، فجاءت إنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لترفع المعاناة عن الفتاتين، ومكنت الوالدين من العودة وجمع شمل العائلة مجدداً.. وأضافت: حفظ الله الإمارات.. شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

وكان الأب والأم سافرا إلى البوسنة في رحلة عمل، تستغرق أسبوعاً، لكن نظراً لتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» تعثرت عودتهما إلى الإمارات، بسبب تعليق رحلات الطيران في جميع دول العالم، الأمر الذي حال دون عودتهما، لبناتهما المقيمات في الإمارات، ويعانين حالة صحية صعبة، تحتاج إلى رعاية ومتابعة من قبل المتخصصين.

وعند وصول القصة إلى مسامع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجدد الأمل لدى تلك العائلة من جديد؛ إذ وجه سموه بسرعة إجلاء الوالدين من البوسنة، ليعودا إلى أطفالهما وتجمع إنسانية سموه شملهم من جديد.