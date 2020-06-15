شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبي تستقبل الموظفين بنسبة 100% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات

استقبلت حكومة دبي أمس (الأحد) موظفيها في مكاتبهم بنسبة 100% باستثناء بعض الفئات، وسط إجراءات احترازية ووقائية في كافة المؤسسات والجهات المحلية والتي تضمن ممرات تعقيم وكاميرات كشف حراري وتوزيع كمامات وقفازات إضافة إلى معقمات لليدين.

وزارت ”الخليج 365” عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية في دبي، واطلعت على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين، حيث خصص الدفاع المدني بدبي ممراً للتعقيم مزوداً بكاميرات حرارية، فيما استقبلت إسعاف دبي الموظفين بفحوص كورونا وتوزيع أدوات الوقاية، ونفذت دبي العطاء تغييرات في توزيع مكاتب الموظفين لضمان التباعد الجسدي.



الدفاع المدني



وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، ل ”الخليج 365”: نرحب بعودة الموظفين تنفيذاً لقرار حكومة دبي بالعودة إلى مقر العمل بنسبة 100%، مؤكداً أن الإدارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية الموظفين منذ بداية الأزمة والتي تتضمن عملية تعقيم المكتب والآليات ومواقف المركبات والحرص على التباعد الجسدي بين الموظفين.

وأضاف أن المؤسسة أجرت تعديلات في توزيع مكاتب الموظفين، وتم منع انتقال الموظفين بين المكاتب خلال تأدية الأعمال في مقر العمل.



إسعاف دبي



قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية واستقبلت الموظفين عبر ممر التعقيم ومن ثم فحص كورونا، مؤكداً حرص المؤسسة على توفير بيئة عمل آمنة لكافة الموظفين والمتعاملين.

وأضاف أن المؤسسة نفذت بروتوكول العودة إلى مقار العمل، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بما يضمن سلامة الموظفين والمتعاملين مع المؤسسة، مشيراً إلى أنه تم إجراء تعديلات في صالة استقبال الموظفين تضمن التباعد من خلال تركيب حواجز بين مكاتب الاستقبال.



دبي العطاء



فيما تحدث الدكتور طارق القرق الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء، عن فكرة العمل عن بعد وتأصلها بين موظفي المؤسسة، وقال إن المؤسسة قررت عدم سفر جميع الموظفين منذ بداية شهر مارس ، كما نفذت قرار العودة واستقبلت الموظفين منذ مايو ، وعملت على تجهيز مكاتب المؤسسة وتعديل الأبواب حتى يتمكن الموظف من دخول المكتب دون الحاجة إلى البصمة، كما عدلنا في مواقع بعض المكاتب لتكون ضمن المسافة الاحترازية.



ورشة حكومة دبي



فيما قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، يأتي قرار العودة إلى العمل من المكاتب، وسط اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم وسط انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

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«كهرباء دبي»



وسط إجراءات مشددة من التباعد بين الأفراد، والتزامهم باستخدام الكمامات والقفازات، باشر موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، دوامهم بالمقر الرئيسي والفروع كافة، فيما توافد عدد من المراجعين في ساعات الصباح؛ لإنجاز معاملاتهم، التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، وسط التزام تام بالتعليمات والاشتراطات، من لحظة دخولهم للمدخل الرئيسي.

وأوضح سليم زاده، أن استخدام الكمامات والقفازات بات عادة يومية يمارسها خارج منزله.

أما تحسين مراعبة، فقال إن الاحتياطات التي لامسها لدى الدخول من البوابة الرئيسية لمقر الهيئة.



«طرق دبي»



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن استكمال عودة موظفيها إلى العمل، بعد اتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية، لضمان بيئة عمل صحية وآمنة، في ظل تحديات انتشار فيروس «كورونا».

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير: إن الهيئة بدأت عودة موظفيها بمعدل 50 %، لأسبوعين، في مرحلة أولى، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة، واستكملت العودة، بعد نجاح المرحلة الأولى. وأضاف: الهيئة اتخذت إجراءات احترازية ووقائية مُحكمة، لإيجاد بيئة عمل ملائمة صحياً، وعقد ورش توعوية افتراضية، للإجراءات الواجب اتباعها عند العودة إلى العمل. كما درست جميع التوقعات الاحترازية الخاصة بالتباعد، فضلاً عن توزيع الأقنعة والقفازات على جميع الوحدات التنظيمية.



بلدية دبي



استقبلت بلدية دبي موظفيها أمس بنسبة 100%، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدة عودة جميع الموظفين في جميع المراكز بشكل كامل، وعودة الجهات الإشرافية في المواقع، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. ووزعت حقيبة بها معقمات وكمامات وقفازات على كل موظف، بالإضافة إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، بالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي والنوم لساعات كافية وممارسة أنشطة رياضية.



شرطة دبي



باشر موظفو القيادة العامة لشرطة دبي مهام عملهم في مكاتبهم في كل القطاعات، آخذين في الحسبان تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وعملت الإدارة العامة للموارد البشرية، بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، على استقبال الموظفين وتوفير النشرات الإرشادية والتوعوية لهم وتسليمهم مواد التعقيم والقفازات والكمامات.

وأكد العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، التحاق الموظفين في القوة بمهام عملهم بنسبة 100%.

هلال المري:قرار عودة العمل ينسجم مع نهج الحكومة المرن



قال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إن قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 100 في المئة من يوم الأحد 14 يونيو، ينسجم مع النهج المرن الذي اتبعته الحكومة في تعاملها بكفاءة عالية مع جائحة (كوفيد - 19)، للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية».

وأشار إلى «أن الدوائر الحكومية بما فيها (دبي للسياحة) نفذت توجيهات دائرة الموارد البشرية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مكاتبها».

وأكد «أن المرحلة الماضية، كانت من التحديات الكبرى للجميع، ولكننا نجحنا في تحويل التحدي إلى فرصة، أظهرنا بها تميز دبي على مختلف الصُعد».