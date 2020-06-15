الإمارات تسجل أقل عدد مصابين بـ «كورونا» خلال شهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت عن إجرائها أكثر من 43 ألف فحص جديد، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وزيادة الفحوص، في الكشف عن 304 إصابات جديدة، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 42294.

كما أعلنت الوزارة، عن وفاة مصاب، بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 289.

وأعربت الوزارة، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد، لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 701 حالة جديدة، وتعافيها التام، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 27462.

وحصلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) على 402 وحدة بلازما دم من متبرعين تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتم علاج 247 مريضاً من مرضى «كوفيد 19» باستخدام البلازما حتى نهاية مايو الماضي 2020.

ووصل عدد عينات الدم التي تم سحبها من المتبرعين في إمارة أبوظبي إلى 18811 وحدة دم في بنكي الدم التابعين لشركة «صحة» في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، وفي مستشفى توام في مدينة العين.

وقال حمد الملا البلوشي مدير بنك الدم في العين، إنه تم جمع 6832 وحدة في الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ العدد الإجمالي لوحدات الصفائح الدموية/‏البلازما المجمعة في نفس الفترة 1148 وحدة، كما تم الحصول على 20 وحدة بلازما من أشخاص تم شفاؤهم من فيروس «كوفيد 19»، وقدمت البلازما إلى 17 مريضاً مصاباً بالفيروس.

من جانبها قالت الدكتورة نعيمة أومزيان، المديرة الطبية لبنك الدم في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة» ل«وام»، إن عدد وحدات الدم التي سحبت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2020، وصلت إلى 11979 وحدة، وتمكن بنك الدم في مدينة الشيخ خليفة الطبية، من الحصول على 1220 وحدة من بلازما الصفائح الدموية، كما تم الحصول على 382 وحدة بلازما من أشخاص تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقد تم علاج 230 مريضاً بواسطة بلازما الدم.

(وام)