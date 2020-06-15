تمكين أبناء العاملين في الصحة من التسجيل بالمدرسة الإماراتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عن بُعد.

واستعرض حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، مبادرة «حياكم» المزمع إطلاقها قريباً، وتأتي في إطار التفاعل الرسمي مع حملة «شكراً خط دفاعنا الأول» التي أطلقتها القيادة الرشيدة للتعبير عن الامتنان والشكر لجهود الفرق والكوادر الطبية، وكل العاملين في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى إلى تكريس أهداف محددة، تتمثل في منح أبناء العاملين في القطاع الصحي، فرصة التسجيل في المدرسة الإماراتية، تثميناً لجهود هذه الفئة، وتعزيزاً لمنظومة القيم الإماراتية التي تُعلي قيمة العطاء والامتنان لكل مجتهد، وتبرز معاني الشكر والفخر لكل الأيادي المعطاء، وفي مقدمتهم العاملون في المجال الصحي، فضلاً عن دعم مبادرة «سندكم» لخط دفاعنا الأول.

واستعرض الحمادي الأهداف والنتائج المأمولة لمبادرة «معلمون ملهمون» التي تعمل الوزارة على إطلاقها قريباً، وتتناول موضوعات متنوعة في التعليم والتعلم والممارسات التعليمية المميزة، والتجارب الرائدة، والمبادرات المؤثرة، وقصص النجاح المحفزة والملهمة، واستراتيجيات التدريس الفاعلة التي تخدم الطلبة في الغرفة الصفية.

وأوضح أن المبادرة متاحة لكل من يمتلك فكرة تربوية، من المعلمين العاملين في الميدان التربوي، وتستحق المشاركة مع الآخرين، شريطة أن تكون قد أحدثت فرقاً واضحاً في التعليم التقليدي أو عن بُعد.

وناقش المجلس مقترح الوزارة بخصوص قرار إنشاء الحضانات وغرف الرعاية في مقار الجهات الحكومية أو فروعها.

ويحدد هذا المقترح الحد الأدنى من الاشتراطات الإلزامية، لإنشاء الحضانة أو غرفة الرعاية، كما حدد آليات الترخيص وصلاحيات التقييم والرقابة عليها.

وتطرق إلى الإجراءات الاحترازية الصحية التي ستتبع، للتأكد من تطبيق متطلبات التباعد، والحفاظ على سلامة الأطفال والعاملين في الحضانات، بما يتلاءم مع إجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وسيقدم هذا القرار دعماً لموظفي القطاع الحكومي، للاطمئنان على أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة. كما يأتي من منطلق اهتمام حكومة الإمارات بدور المرأة في المجتمع، مع مراعاة دورها المهم في البيت والأسرة، فيما استعرضت حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، أبرز نتائج دراسة (التحديات التي يواجهها أصحاب الهمم أثناء العزل المنزلي) التي أجرتها الوزارة، للكشف عن التغيرات السلوكية التي طرأت عليهم، وانطباعات أولياء الأمور، والتعرف إلى احتياجات هذه الفئة للتأقلم مع الحجر.

وأشارت إلى أن الدراسة شملت 1808 أشخاص، 71.4% منهم، أولياء أمور، و28.6% أصحاب همم، من مختلف الإعاقات والأعمار وفي كل الإمارات.

وتطرقت إلى مجموعة من المقترحات للتغلب على بعض التحديات التي أظهرتها نتائج الدارسة، مثل توفير معدات وأدوات مساعدة، وأجهزة إلكترونية، وإجراء الفحوص، وتوفير الخدمات الصحية والأدوية في المنزل، والاستمرار في صيانة الأجهزة والأدوات المساعدة، ودعم التعلم عن بُعد، وتوفير برامج دعم نفسي لهم أثناء الأزمات، وإرشاد أسري لأولياء الأمور، وخدمات توعية وتثقيف مستدامة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس. (وام)