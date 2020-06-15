ماكرون يعلن النصر ويرفع الحجر عن فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف إسبانيا اعتباراً من 21 يونيو الجاري العمل بحرية التنقل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء حدودها البرية مع البرتغال التي لن تفتح حتى 1 يوليو، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الأحد. وقال سانشيز في كلمة متلفزة إن الحكومة الإسبانية، التي سبق أن حددت الأول من يوليو موعداً لفتح الحدود، قررت رفع «كل القيود على حدودها مع كافة الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) في 21 يونيو».

ويتزامن هذا الموعد مع رفع حال التأهب في البلاد التي سمحت منتصف مارس بفرض حجر هو واحد من الاشد في العالم، ومع إنهاء رفع الاغلاق التدريجي الذي بدأ منتصف مايو. وأضاف سانشيز أنه بعد التشاور مع البرتغال، اتخذ قراراً بابقاء المراقبة على الحدود البرية مع البرتغال حتى 30 يونيو ضمناً. وكانت وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفة الباييس ومحطة إذاعية محلية، قد ذكرت توقعات بإصدار هذا القرار في وقت سابق. وفي ضوء إعادة فتح الحدود، فان الحجر الصحي الذي فرض في 15 ايار/ مايو على المسافرين الواصلين الى إسبانيا سيتم رفعه.

في سياق متصل، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة تبحث خيارات بشأن مسألة إخضاع زوار البلاد لحجر صحي لمدة أسبوعين وقد تدخل تغييرات على القواعد المنظمة لذلك. وكان الوزير قال في وقت سابق إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي. وقال إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أمر بإجراء مراجعة شاملة لقاعدة المترين. موضحاً أن المراجعة سيشارك فيها علماء وخبراء اقتصاديون وآخرون، وأن أي تغييرات لن تنفذ على حساب عامل السلامة.

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من جانبه وجه الرئيس إيمانويل ماكرون كلمة الى الفرنسيين هي الرابعة من نوعها منذ بدء تفشي الفيروس ركز خلالها على تفاصيل المرحلة الثالثة من إنهاء الاغلاق المفروض، كإعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، والتي يطالب بها القطاع بشدة ومسألة تخفيف القيود في المدارس وغيرها. وجاءت كلمة ماكرون قبل ساعات من الموعد المقرر لافتتاح الحدود البرية مع دول الاتحاد الاوروبي.

أظهرت الاحصاءات تراجعاً ملحوظاً في معدلات الاصابة والوفيات في ألمانيا حيث تم تسجيل 247 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية و6 حالات وفاة. وتظهر هذه الأرقام تراجعاً ملحوظاً، مقارنة مع مؤشرات اليوم السابق الذي شهد 348 حالة إصابة جديدة، و18 حالة وفاة.

وفي أستراليا قررت ولايتان رئيسيتان، تخفيف مزيد من قيود العزل في المكتبات والمراكز الاجتماعية والمقاهي. وأعلنت نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، أنه اعتباراً من الأول من يوليو سوف تلغي السلطات قيد اقتصار التجمعات في الأماكن المغلقة، مثل المطاعم والكنائس، على 50 شخصاً شريطة التزام تلك الأماكن بتوفير مساحة أربعة أمتار مربعة لكل فرد. وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيرجيليان إن السلطات ستسمح أيضاً للمطاعم والمقاهي والمهرجانات الموسيقية بالعمل اعتباراً من أغسطس، إذا ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض منخفضاً.

في غضون ذلك، قدّم وزير الصحة التشيلي خايمي منياليش استقالته أول امس السبت، في وقت يتسارع تفشي وباء كوفيد-19 في بلاده برغم إجراءات العزل المفروضة في العاصمة سانتياغو منذ أكثر من شهر. بدوره أعلن رئيس بلديّة ساو باولو البرازيلية برونو كوفاس عن إصابته بالفيروس، واكد متابعة عمله من المنزل عبر الانترنت.(وكالات)