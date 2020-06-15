نفق جديد تحت «باب المغاربة» في الأقصى وتوغل في غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجر اليوم 7 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة بينهم شقيقان، فيما حفرت سلطات الاحتلال نفقاً جديداً أسفل باب المغاربة وحائط البراق في المسجد الأقصى، كما قام المستوطنون بتدنيس جديد لباحات الأقصى، بينما توغلت آليات الاحتلال مجدداً داخل حدود قطاع غزة، في حين يسعى السفير الأمريكي لدى «إسرائيل» ديفيد فريدمان، إلى تنسيق خطوات «الضم» بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني جانتس، ووزير الخارجية جابي أشكنازي.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن جيش الاحتلال يصعد من حملات الاعتقال والمداهمة للمدن والبلدات الفلسطينية، بعد وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. وداهمت قوات الاحتلال صباح أمس، عدة منازل في مدينة الخليل وفتشتها. كما داهمت منطقة سوق الخضروات في وادي الهارية جنوبي المدينة، وفتشت عدداً من منازل المواطنين.

وقاد الحاخامان المتطرفان الياهو ويبر، وموشيه فيجلين، أمس، اقتحاماً جديداً للمستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة رفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. وذكرت مصادر مقدسية، أن الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

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وفي السياق نفسه، قالت مصادر فلسطينية تعنى بشؤون المقدسات والأوقاف في القدس المحتلة، إن نفقاً جديداً تم حفره أسفل باب المغاربة وحائط البراق في المسجد الأقصى، سيتم كشفه والإعلان عنه رسمياً مطلع يوليو المقبل. ونشر موقع ما يسمى «شبيبة التلال» الاستيطاني الذي انضم في مساعيه إلى «جماعات الهيكل» المتطرفة، مقاطع فيديو لدقائق ثم حذفها، تُظهر عملية حفر نفق ومشاركة عدد كبير من المستوطنين كانوا يحملون التراب ويتبادلون معدات الحفر.

ويسارع المستوطنون إلى حفر هذا النفق واستخراج كميات كبيرة من الأتربة والحجارة الفلسطينية العربية منه، في محاولة لطمسه وتزويره في خطوة خطرة تستهدف المسجد الأقصى، للوصول بأعداد أكبر من المستوطنين المتطرفين إلى المسجد بشكل دوري ودائم.

من جهة أخرى، توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال صباح أمس لمسافة محدودة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان فلسطينيون، إن أربع جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار قرب السياج الأمني، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع.(وكالات)