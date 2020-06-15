شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أسود في أتلانتا يلهب احتجاجات أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت احتجاجات في ولاية جورجيا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود قاوم الاعتقال، واستطاع التغلب على ضابطي شرطة، وحاول الفرار منهما، إلا أنهما أطلقا عليه الرصاص، وأردياه قتيلاً. ووثق شاهد الواقعة بكاميرا هاتف نقال، وأدى انتشار المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اندلاع مظاهرات في أتلانتا عاصمة الولاية.

وقام المتظاهرون بإغلاق أحد الطرق الرئيسية في الولاية، وأحرقوا أحد المطاعم السريعة التي وقع الحادث بجوارها.

وقالت رئيسة بلدية أتلانتا: إن قائدة شرطة المدينة قدمت استقالتها بعد خروج مظاهرات الاحتجاج على مقتل الشاب الأسود ريشارد بروكس (27 عاماً) بنيران الشرطة عقب نومه في سيارته، وهي في طابور أحد مطاعم الوجبات السريعة.

وقالت عمدة المدينة: «بسبب رغبتها في أن تكون أتلانتا نموذجاً للإصلاح الهادف في جميع أنحاء البلد، عرضت رئيس الشرطة التنحي فوراً من منصبها لتتمكن المدينة من المضي قدماً في الإصلاح، وإعادة بناء الثقة».

وقالت كيشا لانس بوتمس في مؤتمر صحفي: «لا أعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبرراً»، مضيفة أن الضابط الذي أطلق الرصاص أقيل من عمله.

القوة المفرطة

وأكد محامٍ موكل من قبل عائلة بروكس أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة. وقال كريس ستيوارت لصحافيين: «في جورجيا مسدس تيزر ليس سلاحاً قاتلاً.. هذا ما ينص عليه القانون». وأضاف أن تعزيزاً لقوة الشرطة «وصل خلال دقيقتين على ما أعتقد. كان يمكن تطويقه واعتقاله. لماذا كان عليهم قتله؟». وتابع أن الشرطي «كان لديه خيارات أخرى غير إطلاق النار على الرجل من الخلف». وأشار المحامي إلى أن بروكس أب لأربعة أطفال، واحتفل بعيد ميلاد ابنته الثامن الجمعة.

ومقتل بروكس هو الحادثة الثامنة والأربعين التي يتورط فيها شرطي،.

وضابط الشرطة الذي طرد من الخدمة يدعى غاريت رولف. ولم تكشف السلطات اسم الضابط الثاني المتورط في إطلاق الرصاص، وكلاهما أبيض. وقال مكتب التحقيقات في جورجيا: إنه يحقق في الحادث.

وجاء مقتل بروكس بعد أقل من 3 أسابيع من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت الأمريكي الأسود جورج فلويد، بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسع دقائق أثناء إلقاء القبض عليه في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.

تحقيق وفيديو

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وقال محققو جورجيا: إن التسجيل المصور الذي التقطه شاهد عيان يساعدهم في التحقيق. ويظهر التسجيل الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض خارج سيارته، وهو يصارع شرطيين اثنين. وقال رينولدز: إن الشجار بدأ عندما حاول الشرطيان إلقاء القبض على بروكس.

وفي التسجيل الذي التقطه أحد المارة، بدا بروكس وقد انتزع صاعقاً من أحد الشرطيين الذي استخدمه لصعق ساق الشاب على ما يبدو. وبعد بضع ثوانٍ تحرر منهما، وبدأ في الركض. وأظهر التسجيل بعد ذلك تصويب أحد الشرطيين للصاعق باتجاه بروكس أثناء الركض خلفه، ثم خرج الشرطيان بعد ذلك من إطار التسجيل.

ويُسمع في الفيديو دوي طلقات نارية مع شخص يصرخ لقد أوقعت به! وبعدها يظهر بروكس ممدداً على الأرض بلا حراك على ما يبدو.

وقال بول هوارد، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني: إن مكتبه بدأ بالفعل تحقيقاً مكثفاً ومستقلاً في الحادث، بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.

استقالة ضباط شرطة

إلى جانب ذلك، قدم 10 ضباط من فرقة التدخل السريع التابعة للشرطة في جنوب ولاية فلوريدا استقالاتهم، بسبب مخاوف فرضها المناخ السياسي الحالي في البلاد على عملهم، إثر مقتل فلويد، على أيدي عدد من زملائهم قبل أسابيع.

لكن هؤلاء الضابط تحدثوا عن تعرضهم إلى معاملة أسوأ من تلك المعاملة التي يتلقاها الكلاب، وفق ما أفادت شبكة «فوكس نيوز» السبت. واشتكى الضباط المستقيلون في مقاطعة بروارد بفلوريدا في رسالة الاستقالة عن التجهيز البسيط الذي يقدم لهم، فضلاً عن فرض قيود تحد من قدرتهم على أداء مهامهم. وقال هؤلاء: إن مسؤولي المدينة يفضلون سلامة الكلاب على سلامة أعضاء الفريق الأمني، وهو الأمر الذي أثار قلقهم واستياءهم، في تلميح إلى أن السلطات تخلت عنهم. وأضافوا أنهم يشعرون بأنهم غير مدعومين من قبل قادة المدينة وقادة الشرطة وانحيازهم لمصلحة المحتجين.

من جهته، سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهدئة الجدل مع وزارة الدفاع (البنتاجون) خلال احتفال تسليم الشهادات في أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية المرموقة قرب نيويورك. وتبنى ترامب في خطابه لهجة رسمية بعيدة عن الأسلوب الهجومي الذي تعامل به مع التظاهرات ضد العنصرية والعنف الأمني خلال الأسابيع الأخيرة، والذي دفع مسؤولين في البنتاجون إلى إبداء رفضهم للخطاب الصادر عن الرئيس.

وقال ترامب أمام 1107 من الضباط التلاميذ: إن «الجيش كان في الخط الأول لإنهاء مظلمة التمييز» خلال الكفاح من أجل الحقوق المدنية في الستينيات. وأشار الرئيس إلى الحركة الاحتجاجية الكبيرة التي تهزّ البلاد منذ وفاة فلويد على أيدي شرطي أبيض أثناء توقيفه نهاية مايو. وشكر «رجال ونساء الحرس الوطني» الذين نشروا من أجل «ضمان السلم، الأمن والحقوق الدستورية في شوارعنا».

وكان ترامب هدد بنشر الجيش لاستعادة «القانون والنظام»، وعارض وزير الدفاع مارك إسبر، وهو بنفسه خريج أكاديمية «ويست بوينت»، الأسبوع الماضي نشر الجيش في مواجهة المتظاهرين، معتبراً أن «خيار استخدام الجنود الموجودين في الخدمة لا يجب أن يكون إلا حلاً أخيراً، وفي الظروف الأكثر إلحاحاً وخطورة».

كذلك، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي، الخميس، عن ندمه لوقوفه بزيه العسكري إلى جانب الرئيس بعد التفريق العنيف للتظاهرات قرب البيت الأبيض. وقال مايلي «ما كان يجب أن أكون هناك، أنا آسف لإعطاء الانطباع بأن العسكريين يتدخلون في السياسة الداخلية».

(وكالات)