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شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الشارقة تباشر عملها المكتبي بـ 30% من موظفيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:الخليج
أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن موظفي حكومة الشارقة باشروا، أمس الأحد، أعمالهم من مقار العمل بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، بحد أدنى نسبته 30% من الموظفين الذين سمح لهم مسبقاً بالعمل عن بعد، وذلك وفق توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واستناداً للتعميم الذي أصدرته الدائرة بعودة الموظفين إلى مقار العمل بشكل تدريجي.
وبيّن أن المباشرة في مقار العمل بدأت بدرجة عالية من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين؛ لضمان السلامة العامة، والوقاية من انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد.
وأكد أن الدائرة قد عممت مسبقاً لوائح تفصيلية تتضمن ترتيبات خاصة لتهيئة مقار العمل والمكاتب لاستقبال الموظفين وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة الشارقة، وتابعت مع كافة الدوائر والجهات اشتراطات الصحة والسلامة المهنية الواردة في التعميم؛ لضمان توفير بيئة آمنة وصحية في مقار العمل تسمح بالعودة التدريجية للموظفين، واستمرارية الأعمال باطمئنان.
كما أضاف أنه تم إعلان كافة التدابير الاحترازية الإلزامية لعودة الموظفين لمقار العمل، التي تضمن حمايتهم وسلامتهم؛ حيث أكد ضرورة تطبيق الموظفين لكافة الإجراءات الوقائية التي تعلنها جهة العمل والجهات المعنية والسلطات الصحية بالدولة، والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم التصافح، وتجنب أي عادات من شأنها التسبب بانتشار المرض، والتعقيم المستمر وغسل اليدين بعد ملامسة الأسطح واستخدام أجهزة ومعدات المكتب، وعدم استخدام أجهزة الحاسب الآلي لموظف آخر، أو أي معدات وأدوات أخرى، والتقيد بالإرشادات الخاصة بالصلاة، والتقيد بالإرشادات الخاصة باستخدام دورات المياه.
بلدية مدينة الشارقة
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن استقبال الموظفين في مقر العمل، وفق خطتها الاستباقية لعودة الموظفين التدريجية، ضمن إجراءات وتدابير وقائية وضوابط صحية، تضمن توفير بيئة صحية وآمنة وتحقق التباعد بين الموظفين.
وأنجزت البلدية جميع الإجراءات الوقائية بجميع مبانيها، حيث شملت تركيب بوابات التعقيم عند مداخل جميع المباني ومراكز الخدمة التابعة لها، التي تعمل بصورة آلية لتعقيم الموظفين والمراجعين، ووضع كاميرات حرارية لقياس درجات حرارتهم. كما وضعت حواجز بين الموظفين والمتعاملين على جميع مناضد البلدية؛ لتحقيق التباعد وإنجاز المعاملات بصورة آمنة. ووضعت علامات أرضية في جميع أروقة البلدية، وفي المصاعد للحفاظ على مسافة آمنة، وتوفير شاشات تعرض التعليمات والتدابير الواجب الالتزام بها، ولوحات إرشادية بلغات مختلفة تشمل نصائح وقائية مهمة.
مدينة الشارقة للإعلام
باشرت كوادر مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، العمل في المبنى الرئيسي، بشكل تدريجي؛ حيث تمت تهيئة مبنى (شمس) الرئيسي، وتعقيمه بشكل كامل، مع اتباع جميع المعايير الصحية والوقائية اللازمة، وتطبيق التعليمات والإرشادات الاحترازية حول كيفية استخدام جميع مرافق المبنى، وفق قواعد التباعد الاجتماعي، وإشغال المكاتب بنسبة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.
وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «إن صحة وسلامة كوادرنا وعملائنا على رأس أولوياتنا، وعليه قمنا بدراسة جميع الاحتمالات المترتبة بما يخص قرار العودة إلى مقر العمل، مع وضع خطة استراتيجية للتعامل مع كافة الاحتمالات».
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