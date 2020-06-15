حكومة الشارقة تباشر عملها المكتبي بـ 30% من موظفيها

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أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن موظفي حكومة الشارقة باشروا، أمس الأحد، أعمالهم من مقار العمل بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، بحد أدنى نسبته 30% من الموظفين الذين سمح لهم مسبقاً بالعمل عن بعد، وذلك وفق توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واستناداً للتعميم الذي أصدرته الدائرة بعودة الموظفين إلى مقار العمل بشكل تدريجي.

وبيّن أن المباشرة في مقار العمل بدأت بدرجة عالية من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين؛ لضمان السلامة العامة، والوقاية من انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد أن الدائرة قد عممت مسبقاً لوائح تفصيلية تتضمن ترتيبات خاصة لتهيئة مقار العمل والمكاتب لاستقبال الموظفين وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة الشارقة، وتابعت مع كافة الدوائر والجهات اشتراطات الصحة والسلامة المهنية الواردة في التعميم؛ لضمان توفير بيئة آمنة وصحية في مقار العمل تسمح بالعودة التدريجية للموظفين، واستمرارية الأعمال باطمئنان.

كما أضاف أنه تم إعلان كافة التدابير الاحترازية الإلزامية لعودة الموظفين لمقار العمل، التي تضمن حمايتهم وسلامتهم؛ حيث أكد ضرورة تطبيق الموظفين لكافة الإجراءات الوقائية التي تعلنها جهة العمل والجهات المعنية والسلطات الصحية بالدولة، والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم التصافح، وتجنب أي عادات من شأنها التسبب بانتشار المرض، والتعقيم المستمر وغسل اليدين بعد ملامسة الأسطح واستخدام أجهزة ومعدات المكتب، وعدم استخدام أجهزة الحاسب الآلي لموظف آخر، أو أي معدات وأدوات أخرى، والتقيد بالإرشادات الخاصة بالصلاة، والتقيد بالإرشادات الخاصة باستخدام دورات المياه.