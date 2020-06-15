حسابات النجوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

*أعلنت شركة «سينرجي» للإنتاج الفني، عن مسلسل جديد بعنوان «نسل الأعراب» يجمع بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، على أن يعرض خلال رمضان المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ونشر المنتج تامر مرسي صورة بعد التوقيع عبر حسابه على «فيسبوك».



*نعى عدد من نجوم الخليج والإمارات عبر مختلف حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان والملحن عيسى خلف، الذي وافته المنية صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.

* نفى الفنان جورج وسوف في تغريدة على «تويتر» ما تم تداوله أمس الأول بشأن إصابته بفيروس «كورونا»، وأكد أنه بصحة جيدة.

* طمأن الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه عبر «إنستجرام» على صحة والدته الفنانة سمية الألفي، ونشر صورة بصحبتها لينفي شائعة مرضها معلقاً «الليلة الماضية مع والدتي العزيزة».