تونس: ساحة باردو تتحول إلى ثكنة أمنية لمنع «اعتصام الرحيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

تحولت ساحة باردو أمام مقر البرلمان في تونس إلى ثكنة أمنية بمناسبة تاريخ بدء اعتصام الرحيل «لائتلاف الجمهورية الثالثة» الذي يطالب بإصلاحات سياسية وحماية الدولة المدنية من حكم الإسلاميين.

وفشل المعتصمون في نصب خيامهم والتجمع أمام مقر البرلمان بعد أن حشدت وزارة الداخلية أعداداً كبيرة من رجال الأمن وسيارات الشرطة في المنطقة، ما تسبب في احتجاجات.

وعلى الرغم من حصول الائتلاف على الترخيص المسبق من السلطات الأمنية لتنفيذ وقفتهم فقد عمد الأمن إلى إغلاق كل مداخل ساحة باردو الرمزية ومنع حركة السير بالقرب منها كما أبقى عليها خالية من المارة للحيلولة دون التجمع أو التظاهر.

وقالت فاطمة المسدي عن الائتلاف إنه تم الحصول على إذن من الداخلية لتنظيم الاعتصام بعد إعلامها بشأنه قبل صدور قرار بلدية باردو بمنع الاعتصام بساحة باردو الرمزية، مما يشكل أول خطوة نحو الدكتاتورية. وأكدت المسدي أن المعتصمين سيرابطون رغم منعهم من الوصول إلى الساحة، وحمّلت المسؤولية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن قرار المنع ضرب لحرية التعبير والتظاهر التي يضمنها الدستور في فصله ال 37.

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أوضحت المسدي للصحفيين أن تنسيقية القوى المدنية تعتبر أن النظام السياسي الحالي أصبح يهدد مدنية الدولة كما تعتبر أن القانون الانتخابي فاشل.

ويطالب الائتلاف أساساً بتغيير النظام السياسي الحالي «برلماني معدل» ومنح صلاحيات أوسع لرئيس الدولة من أجل توازن بين مؤسسات الحكم، وتنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه والإسراع بوضع محكمة دستورية وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان.

من جانبه، انتقد حزب «حركة مشروع تونس» المعارض تعنت السلطات الأمنية وقرار بلدية باردو إغلاق الساحة ومنع التظاهر، برغم تنفيذ عدة قطاعات عمالية لوقفات سابقة في المنطقة نفسها قبل أيام.

وقال رئيس الحزب محسن مرزوق في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قرار بلدية باردو بإغلاق الساحة أمام المتظاهرين السلميين بحجة الحجر الصحي هو قرار سياسي خطير ومرفوض».

وأضاف مرزوق «إذا اعتقدت الأحزاب الحليفة في الحكومة وفي بلدية باردو التي أخذت هذا القرار أنها ستوقف غضب الشعب من نظام الفساد والفضائح، فستكون مخطئة».