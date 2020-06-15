شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تندد بـ «الغزو» التركي لليبيا.. وواشنطن لإخراج المرتزقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نددت الرئاسة الفرنسية، أمس الأحد، بالتدخلات التركية «غير المقبولة» في ليبيا، مشددة على أنها «عدوانية ولن نصمت عليها»، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن المحادثات السياسية والأمنية التي تقودها الأمم المتحدة، ومباحثات برلين، هي الأطر المتفق عليها دولياً لمتابعة حل الأزمة الليبية، في حين ألغت روسيا، أمس، زيارة كانت مقررة لوزير خارجيتها سيرجي لافروف، ووزير دفاعها سيرجي شويجو، إلى إسطنبول، لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا مع المسؤولين الأتراك.

ووصفت الرئاسة الفرنسية سياسة تركيا في ليبيا ب«أكثر عدوانية وتصلباً» مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحل ليبيا، وانتهاك الحظر المفروض على التسليح. وشددت الرئاسة الفرنسية على أن باريس «لا يمكنها السماح بذلك»، وفق ما صدر عن الإليزيه.

وقالت فرنسا التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للعدوان التركي، إنها «سياسة أكثر عدوانية وتصلباً من قبل تركيا، مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا، وانتهاك الحظر المفروض على التسليح».

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن «الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك».

وأوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، «وستجري مباحثات خصوصاً خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً».

من جهة أخرى، أكدت الخارجية الأمريكية أن المحادثات السياسية والأمنية التي تقودها الأمم المتحدة، ومباحثات برلين، هي الأطر المتفق عليها دولياً لمتابعة حل الأزمة الليبية.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات ل«العربية» و«الحدث»، إنه يجب إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مشددة على أن جميع الجهات الخارجية سحبت معداتها العسكرية من ليبيا.

دعوة للانخراط في اجتماعات «5+5»

وأعربت الخارجية الأمريكية عن تقديرها لجهود القاهرة في إعلان مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط بجدية في محادثات «5+5».

وأشارت واشنطن إلى أن الوجود العسكري الروسي في الجفرة، وسرت، لا يساعد على حل أزمة ليبيا.

وأكدت أن إنعاش قطاع الطاقة أمر حاسم للاستقرار الليبي، داعية جميع الليبيين إلى رفع الإغلاق فوراً عن منشآت النفط.

موسكو تنفي سعيها لإقامة قاعدة عسكرية

بدورها، نفت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، صحة ما تردد عن سعي موسكو إلى إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا.

واعتبرت السفارة الروسية في واشنطن أن تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكير، في ما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا «تسميم للعلاقات» بين البلدين.

وفي الأثناء ألغت روسيا، أمس، زيارة كانت مقررة لوزير خارجيتها سيرجي لافروف، ووزير دفاعها سيرجي شويجو، إلى إسطنبول، لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا مع المسؤولين الأتراك.

وكان من المقرر أن يصل لافروف وشويجو إلى إسطنبول أمس، طبقاً لما أوردت وسائل إعلام تركية.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنه جرى تأجيل الزيارة، مشيرة إلى أنه «تم الاتفاق على تحديد موعد لاحق لزيارة الوزيرين». وأضافت في البيان أنه «بالنيابة عن رئيسي البلدين، تعمل وزارتا الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا، بشكل نشط، لدعم التسوية في ليبيا».

اتصالات مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

وتابعت: «يواصل الخبراء اتصالات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار، وإنشاء آلية تفاوضية بين الأطراف الليبية في المجالات المختلفة سياسياً واقتصادياً، تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين والقرارات الدولية».

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف، قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية، أمس.

وأضافت الوزارة في بيان: «نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة. المحادثات على المستوى الوزاري ستنعقد في موعد لاحق».

ولم تذكر الوزارة سبب إلغاء الزيارة التي كانت مقررة أمس، لكن الخطوة قد تشير إلى استمرار الخلافات بين الدولتين في الملف الليبي.

وكان وزير الدفاع الروسي قد شارك أمس في افتتاح كاتدرائية تابعة للقوات المسلحة، في إشارة أوضح إلى إلغاء زيارته إلى إسطنبول. (وكالات)

البابا فرنسيس يصلي من أجل إحلال السلام

عبر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية عن قلقله وحزنه الكبيرين للوضع المأساوي في ليبيا، داعياً الهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء العنف في هذا البلد.

وطالب البابا فرنسيس، أمس الأحد، بالبحث عن طريق يؤدي إلى السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا.

وحذر من تفاقم الوضع الصحي في ليبيا من جراء الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها أبناء هذا البلد، وهو ما جعلهم أكثر عرضة لأشكال الاستغلال والعنف.

وقال: «هناك قسوة.. أدعو المجتمع الدولي إلى أن يأخذ محنته (الشعب الليبي) في القلب، ويحدد المسارات، ويوفر الوسائل لضمان الحماية لهم».

واختتم حديثه: «الإخوة والأخوات كلنا مسؤولون في هذا، ولا أحد يستطيع أن يعتبر نفسه مستغنياً عن هذا، دعونا نصلي من أجل ليبيا في صمت».(وكالات)

الجيش الليبي يرسل تعزيزات إضافية إلى سرت

دفع الجيش الليبي، أمس الأحد، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك، تحسبّاً لهجوم محتمل قد تشنه قوات حكومة الوفاق، لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن قوات «الكتيبة 302 صاعقة» توجهت إلى غرب سرت، ونشرت صوراً أظهرت تحرّك عشرات الآليات العسكرية بكامل عتادها وأفرادها نحو مدينة سرت.

ميدانياً، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب ل«العربية.نت» و«الحدث.نت»، إن الهدوء خيم أمس على كافة محاور القتال بسرت، لكنه لا يستبعد تصعيداً عسكرياً محتملاً خلال الأيام القادمة. خاصة في ظل تمسك حكومة الوفاق بمعركة سرت.(وكالات)