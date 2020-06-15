شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت للبحث والإنقاذ بطريقة «الجمباز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
ابتكر مهندسون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية روبوتاً بإمكانه القفز المزدوج إلى ارتفاعات تصل إلى متر بدقة متناهية. ويمكنه الهبوط في أي مكان بمساحة نصف قطر عملة صغيرة؛ حيث يستطيع التنقل في التضاريس الصعبة ضمن مهام البحث والإنقاذ، ويمكن لهذه الروبوتات الصغيرة أن تقفز في طريقها حول الأنقاض والصخور والحطام بشكل أسرع وأكثر أماناً من الفرق البشرية.
وقال جوستين ييم، رئيس المصممين للروبوت: استلهمنا فكرة الروبوت من حركة لاعبي الجمباز أثناء الهبوط؛ لكن بساق واحدة. ويُسهم الروبوت في عمليات البحث والإنقاذ، وتعزيز أداء عمل فرق البحث في المناطق الوعرة.
وأدى الروبوت الذي أطلق عليه «لسالتو»، اختباراً ل60 قفزة، هبط خلالها بشكل مثالي ودقيق 52 مرة.
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