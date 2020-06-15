«خارجية» البرلمان العربي تبحث التدخلات في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ضمن اجتماعات اللجان الدائمة التي تُعقد عن بعد، وتبث من العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2020، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد في وقت لاحق.

وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس)، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، الذي مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع، إن اللجنة استعرضت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، خصوصاً تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة، والإجراءات التي سيتخذها البرلمان العربي في هذا الشأن، كما تم بحث التدخلات الخارجية التي تشهدها بعض الدول العربية، كما في ليبيا وسوريا.

وأضاف أنه تمت مناقشة عدة مشروعات قرارات بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والعراق، لافتاً إلى أنه سيتم رفع تقرير اللجنة بشأن هذه المشروعات لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان العربي.

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وأوضح أن اللجنة أعدت مشروعات البيانات والقرارات التي تعبر عن وجهة نظر البرلمان العربي في مختلف القضايا السياسية.

وأشار إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2019، والاطلاع على الإطار العام للتقرير ومحاوره، وأوصت اللجنة باعتماد الإطار العام والمحاور لتقرير الحالة السياسية، مؤكدة ثوابت وأسس ومرتكزات البرلمان العربي بشأن القضايا العربية، المتمثلة في الرفض التام لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعدم قبول محاولات تقسيم الدول العربية وتأكيد وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها، وأولوية ومركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

وأكد أن اللجنة ناقشت قضية الأراضي العربية المحتلة، وأكدت الموقف العربي الموحد والثابت بشأنها، خاصة قضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى» المحتلة من قبل إيران، وتأكيد المطالب المشروعة لدولة الإمارات في استعادة جزرها، وحل هذه القضية بالمساعي السلمية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وتواصل اللجان الدائمة للبرلمان العربي اجتماعاتها هذا الأسبوع، حيث ستعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان اجتماعها اليوم، يليه اجتماع آخر للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب غداً الثلاثاء، وتختتم اللجان الدائمة اجتماعاتها بعد غد الأربعاء، بعقد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. (وام)