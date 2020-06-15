الكاظمي : فرصة تاريخية لتطوير العلاقات مع الكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، أمس الأحد، أهمية تفعيل مقررات مؤتمر الكويت، مشدداً على وجود فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية، فيما أكد الرئيس برهم صالح حرص العراق على إقامة علاقات متينة مع الكويت، في حين شدد الكاظمي خلال زيارة قام بها الى مقر جهاز الأمن الوطني على أن لدى الحكومة خططاً عديدة لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إنه «تسلم من وزير الخارجية الكويتي، رسالة خطية من أمير دولة الكويت». وأكد وزير الخارجية الكويتي، أن «العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التاريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر». وأشار البيان الى أنه «جرى خلال اللقاء مناقشة تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحدياً مشتركاً بين دول المنطقة، فضلاً عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية». وأوضح الصباح، أن «معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر ثلاثة مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وأيضاً التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات». وشدد الكاظمي، على أن «حكومته ستستمر في التعاون بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق».

Advertisements

من جهة أخرى، أكد الرئيس برهم صالح، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق حريص على إقامة علاقات متينة مع الكويت انطلاقاً من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين. وأشار صالح، بحسب بيان للرئاسة العراقية، إلى «أن المراحل المتقدمة التي قطعها البلدان في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل». وشدد على «أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق».

كما أكد رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي، حرص العراق على تعزيز واستمرار التعاون والتقارب مع دولة الكويت، وفي المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أنه «جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والتحديات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة».

على صعيد آخر، أكد الكاظمي، خلال زيارة قام بها الى مقر جهاز الأمن الوطني في بغداد، ضرورة حماية وحفظ كرامة المواطن، وأن يتم التعاطي مع الجميع وفق مبادئ حقوق الإنسان، مشدداً في الوقت نفسه على عدم السماح لأحد أو لأية جهة بالاعتداء على الأجهزة الأمنية. وأوضح أن «العراق يواجه تحديات كبيرة، لاسيما الاقتصادية منها، والتي تنعكس بشكل وآخر على الواقع الأمني»، مؤكداً أن «لدى الحكومة خططاً عديدة لتجاوز هذه الأزمات ومواجهة التحديات». وشدد على «أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي في هذه المرحلة، وقدرة الحكومة على حماية وتأمين المصالح الاقتصادية للدولة، من أجل سلامة المواطنين واستقرار البلد أمنياً».