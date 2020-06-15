لبنان: هدوء في طرابلس بعد مواجهات أوقعت عشرات الإصابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

عاد الهدوء ، أمس الأحد، إلى طرابلس في شمال لبنان، بعد مواجهات عنيفة جرت حتى ساعة متأخرة من مساء السبت، بين الجيش والمحتجين، وتخلل المواجهات إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة من قبل المحتجين على العناصر العسكرية التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة الدموع والرصاص المطاطي لإبعاد المتظاهرين، ما أسفر عن أكثر من 120 إصابة بحسب الصليب الأحمر وأجهزة الإسعاف المحلية، فيما أحرق المحتجون شاحنات تابعة للأمم المتحدة تحمل مواد غذائية، كانت متوجهة إلى سوريا.

وكان أبرز مسارح هذه الاشتباكات ساحة النور وشارع سوريا في التبانة، على خلفية توقيف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمتوجهة إلى سوريا، وعمد المحتجون إلى تحطيم العديد من المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وأضرموا النيران ببعضها وفي حاويات النفايات، كما أضرموا النار في مصرف «لبنان والمهجر»، وقطعوا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة، وألقى أحد الشبان قنبلة مولوتوف على آلية عسكرية فاشتعلت فيها النيران.

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وفيما أثارت قضية الشاحنات جدلاً في لبنان، في ظل الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة وانهيار الليرة، أوضحت المديرية العامة للجمارك،أن هذه الشاحنات تنقل مساعدات من سكر وغيره لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ضمن برامج الأمم المتحدة الغذائي، ووردت إلى مرفأ بيروت برسم الترانزيت إلى سوريا، وتنقل عبر الأراضي اللبنانية بواسطة شركة نقل مرخصة.

وأسفرت مواجهات ليل السبت عن سقوط أكثر من 120 جريحاً، بينهم عدد من العسكريين تجاوز العشرين.. وعند ساعات الصباح الأولى أمس، تمكن الجيش من استعادة السيطرة على الوضع الميداني وإلزام المحتجين التراجع إلى الشوارع الداخلية، وقام بفتح الطرق التي قطعها المحتجون.

وذكرت مصادر قيادية درزية أن اللقاء المرتقب بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيتناول كل ملفات الخلافات داخل الطائفة ، من توحيد مشيخة العقل والمجلس المذهبي والأوقاف وليس فقط تصفية ذيول حادثتي قبرشمون والشويفات اللتين سقط فيهما عدد من الضحايا، وأوضحت المصادر أن اللقاء سيحضره مع جنبلاط مستشاره غازي العريضي، ومع ارسلان صالح الغريب الذي تعرض موكبه لإطلاق النار في قبرشمون وسقط فيه مرافقاه. وقالت: إن التوجه العام للقاء سيكون في كيفية توحيد الطائفة الدرزية.