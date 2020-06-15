شكرا لقرائتكم خبر عن 4233 إصابة بكورونا في السعودية..وتطبيق لـ«التباعد الاجتماعي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان- الخرطوم:

”الخليج 365”، وكالات

سجلت السعودية يوم أمس الأحد ارتفاعاً في أعداد الإصابات، فيما مددت سلطات الطيران المدني السودانية إغلاق مطار الخرطوم حتى 28 الجاري، وقررت الجزائر رفع الحجر الصحي الكامل عن بعض المناطق، وإبقائه جزئياً مع تعديل ساعات حظر التجوال في مناطق أخرى.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 4233 إصابة جديدة، في أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الوباء، فيما تم تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 84720، في المقابل تم تسجيل 40 حالة وفاة.

في الأثناء، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، تطبيق «تباعد» لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة الفيروس.

ويعد التطبيق وسيلة لإشعار المخالطين للمصابين. ويرسل التطبيق بيانات معرفات مموهة إلى الجوالات الذكية، التي سُجلت خلال فترة الاختلاط بمصاب كورونا، مصحوبة ببيانات أجهزة الأشخاص المصابين.

877 حالة شفاء في الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 454 إصابة جديدة، في حين تم تسجيل سبع وفيات، 877 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 26759.

سلطنة عمان: 1404 إصابة جديدة

وسجلت سلطنة عمان 1404 اصابات جديدة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 8454 حالة في حين بلغ مجموع الوفيات 104 حالات.

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وسجلت البحرين، 514 إصابة جديدة، كما تعافت 628 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية القطرية أمس عن تسجيل ثلاث وفيات و1186 إصابة جديدة بالفيروس، في حين ارتفع عدد المتعافين ب1646 حالة شفاء جديدة، وبذلك بلغ العدد 56898.

وأغلقت وزارة الأوقاف الأردنية 10 مساجد في محافظة البلقاء و5 مساجد في لواء الرمثا التابع لمحافظة إربد الشمالية فيما عزلت الجهات المعنية منازل بعد تسجيل إصابات. وباشرت فرق متخصصة بعزل حي سكني في المنطقة يضم نحو 200 منزل. وتحركت فرق صحية لعزل منازل في لواء الرمثا بعد تسجيل 6 إصابات لأقارب سائق شاحنة وزوجته. وأعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 8 إصابات جديدة في عموم المملكة بينها 7 حالات «محلية» إضافة لشخص قادم من الخارج بإجمالي 961 إصابة مقابل ارتفاع الشفاء إلى 682 متعافياً.

مصر ترجح 2500 إصابة يومياً

وتوقع رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، في لقاء ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، الوصول إلى 2500 إصابة بكورونا يومياً، منوّهاً بأن نسبة الذروة غير معروفة وغير متوقعة، «ولكن يتم التعرف على موعدها عندما نصل لأعداد إصابات عالية ومن ثم تتراجع. وأوضح أنه من المتوقع وفقا للدراسات أن تكون نسبة الذروة في مصر خلال الشهر الجاري.

128 إصابة جديدة في السودان

مددت سلطة الطيران المدني في السودان إغلاق مطار الخرطوم الدولي وبقية المطارات في البلاد أمام رحلات الركّاب الداخلية والدولية حتى 28 الجاري. وكان السودان أعلن أمس عن تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7007، فيما بلغ عدد الوفيات 447 حالة، في حين تماثلت 140 حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين 2556.

تعديل مواعيد الحظر في 29 ولاية جزائرية

بدورها، قررت الحكومة الجزائرية رفع الحجر الصحي الكامل عن بعض المناطق، وإبقائه جزئياً مع تعديل ساعات حظر التجوال في مناطق أخرى، بحسب ما جاء في بيان السبت. وأبقيت قيود الحجر المنزلي على 29 ولاية من أصل 48، منها الجزائر العاصمة، بينما رفع الحجر كلياً عن 19 ولاية منها تيزي اوزو وتلمسان. وعدلت أيضاً مواعيد الحظر في الولايات ال29، حيث سيفرض من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحاً.

مستشفيان في المغرب لتسريع رفع الحجر

بدأ المغرب تجميع المصابين في مستشفيين في مدينتي بنسليمان قرب الدار البيضاء «غرب» وبنجرير القريبة من مراكش «جنوب» بهدف «التسريع من الرفع التدريجي» للحجر الصحي.