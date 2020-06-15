"الطالب صانع القنابل"...فيلم يضع مستقبل "نيفتلكس" على المحك في السعودية

ويحمل الفيلم عنوان "الطالب صانع القنابل"، وجاء في تعريف الشبكة له:"تأتي عملية شراء مشبوهة عبر الإنترنت لتساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي ليبدأ تحقيقاته في محاولة طالب هندسة كيميائية إلحاق ضرر مروع بأمريكا".

ويقول مغردون سعوديون عبر موقع "تويتر"، يقودون دعوات واسعة لمقاطعة "نتفليكس"، إن الفيلم يصور الدوسري على أنه "إرهابي"، على الرغم من الانتقادات والشكوك التي تحيط بالحكم الصادر ضده، والذي ما زال محاميه يحاول نقضه.

وكتب "بن قويد" في تغريدة أرفقها بالوثيقة باللغتين العربية والإنكليزية:" ذكرت (نتفليكس) أن خالد الدوسرى تخصصه إدارة أعمال أثناء القبض حتى تثبت إدانته للمشاهدين بعدم ارتباط التخصص بطلب خالد المواد الكيميائية.. هذه الوثيقة رسمية من إيميل الجامعة، وتعد مستندًا قانونيًا يثبت تخصصه بأنه هندسة كيميائية عند القبض عليه تم الحصول عليها".

وعادت قضية "الدوسري" لواجهة الاهتمام بعد نشر محاميه وثيقة تثبت أن المواد الكيمائية التي حوكم موكله بسببها "غير مخلوطة، وكميتها ليست كافية لصناعة مادة متفجرة"، وفق شهادة مختبر متخصص بتحليل المواد الكيميائية، استعان به مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، لكن تم إخفاء تلك الوثيقة عن المحاكمة بحسب المحامي بن قويد.