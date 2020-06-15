عون يستدعي المجلس اللبناني الأعلى للدفاع

ورد ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية جاء فيها: "الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع ظهر، غد الاثنين، للبحث في الأوضاع الأمنية بعد التطورات الأخيرة"، بحسب ما ذكرت قناة "الجديد" الإخبارية اللبنانية.

​من جهة أخرى، تصاعدت حدة الاحتجاجات في لبنان، ليلة الجمعة الماضي، لا سيما في مدينتي طرابلس وبيروت، وتخللتها أعمال شغب وعنف، رغم إعلان الحكومة عن اتخاذ تدابير مالية في جلسة طارئة.

واتسمت الاحتجاجات الأخيرة بأعمال التخريب والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، وعلى قوى الأمن والجيش، بالإضافة إلى أنها اتسمت بمنحى فتنوي مثير للريبة نتيجة مخططات قد يكون جزء منها داخلي وجزء اخر خارجيي، بغرض إشعال الساحة اللبنانية من أجل تمرير محاولات تطبيق صفقة القرن، والضغط على لبنان من أجل التساهل بموضوع ترسيم الحدود النفطية مع فلسطين المحتلة، وكذلك التساهل مع تطبيع وضع النازحين السوريين في لبنان وكذلك في مسألة توطين الفلسطينيين في لبنان تناغما مع ما ورد في صفقة القرن.