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مصر تسجل رقما قياسيا في معدل الوفيات اليومية بـ"كوفيد-19"

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وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية مساء اليوم فقد تم "تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 91 حالة جديدة.

© REUTERS / KIM HONG-JI

وأشار البيان إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيا".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة".

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يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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