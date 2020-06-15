مسؤول سوداني رفيع: البرهان لم يقل هذا التصريح

وجاء في التصريح الذي نفاه المسؤول، إن البرهان قال: "رئيس مجلس السيادة يؤكد دعمه لحرية الشعب في الخروج السلمي، وأن الشعب هو من يقرر من يبقى بالحكم".
وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه لصحيفة "الانتباهة" اليوم الأحد: "هذا الحديث عار من الصحة ورئيس مجلس السيادة لم يدلي بهذا التصريح لأي جهة".
وشدد المسؤول على أن أخبار وتصريحات رئيس مجلس السيادة تخرج من جهات معلومة وعلى الجميع الحصول على الأخبار الصحيحة من القنوات الرسمية.
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