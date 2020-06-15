وكشف مقطع فيديو متداول، وفاة شاب مغربي يدعى إلياس الطاهري على أيدي عناصر من الشرطة الإسبانية داخل مركز احتجاز للقاصرين.
وتتشابه ظروف القضية مع ظروف وفاة المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد في الولايات المتحدة.
ويرصد المقطع الذي تم تصويره في مدينة ألميريا، أفراد الشرطة وهم يكبلون الشاب المغربي، وأحدهم يضع ركبته على ظهره لمدة دقائق، مما أدى لوفاة الشاب.
يذكر أن القضاء الإسباني أعلن أن حادث الوفاة كان عرضيا وغير مقصود، حاكما براءة عناصر الأمن المتورطين.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن الشاب المنحدر من مدينة تطوان المغربية، أبدى مقاومة عنيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر "فلويد المغربي"... مأساة جديدة ترتكبها الشرطة الإسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.