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ملك المغرب يجري عملية جراحية في القلب

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وقال القصر الملكي في بيان، إن الملك محمد السادس عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar

وأضاف البيان، "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث في الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان في القلب إشارات كهربائية فوضوية)، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية "التردادت اللاسلكية في العملية التي أجريت للمك محمد السادس.

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وأكد البيان أن العملية كللت "بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

وكان العاهل المغربي قد أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام في إيقاع نبض القلب".

ويحكم الملك محمد السادس ( 56 عاما) المغرب منذ تموز/يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

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