شعبة الأدوية تبشر المصريين بشأن أدوية علاج كورونا

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن تسابق المواطنين على شراء المكملات الغذائية هو سبب الأزمة، مضيفا: "نقص الأدوية ليس له أي علاقة بالمواد الخام وأنه سيتم ضخ كميات من أدوية المناعة مثل فيتامين "سي" ومعدن الزنك، فضلا عن المضاد الحيوي "زيثروماكس".

وتابع: "هناك رصيد من المواد الخام للأدوية يكفي لنحو 6 أشهر، وكل صيدلي عليه دور في ضبط عملية البيع، وأن وزارة الصحة قررت ألا يتم صرف المضاد الحيوي إلا بروشتة، حتى لا يتم تخزينه".

وتجاوز عدد ما تم تسجيله في مصر من إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، 42 ألف حالة و1484 حالة وفاة.

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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.